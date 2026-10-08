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INCÊNDIO NA UFPE Prédio da UFPE é isolado após incêndio; Polícia Federal fará perícia Segundo reitor da universidade, prejuízo pode chegar a R$ 100 milhões, além do científico

Na manhã seguinte ao incêndio de grandes proporções que atingiu a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da Universidade Federal de Pernambuco, na noite da quarta-feira (7), é possível ver o prédio após o controle das chamas.

Parte da estrutura ficou destruída após o incêndio. A área em torno do prédio foi isolada com fita.

Os bombeiros informaram terem finalizado o atendimento à ocorrência por volta das 5h desta quinta-feira (8), após encerrarem o trabalho de rescaldo.

No edifício, funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além do científico.

Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que iniciou tratativas com a universidade e encaminhou peritos federais para o local para realizar exames.

"Um inquérito policial será instaurado para apurar todas as circunstâncias e causas possíveis", informou a corporação.

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