A- A+

Educação Prédio da UFPE terá atividades suspensas após infestação de pulgas a partir de segunda-feira (19) Presença dos insetos foi constatada entre o térreo e o quarto andar do Centro de Ciências Humanas e Filosofia (CFCH)

O prédio do Centro de Ciências Humanas e Filosofia (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, terá as atividades suspensas a partir da próxima segunda-feira (19) após a constatação de uma infestação de pulgas no local.



Segundo ofício divulgado pela diretoria do CFCH para a comunidade acadêmica, foi constatada a presença dos insetos entre o térreo e o quarto andar do prédio.



O comunicado também informou sobre a necessidade de uma interdição completa do prédio para evitar que as pulgas cheguem até outras áreas.



"Considerando a possibilidade de deslocamento desses vetores por meio da circulação de pessoas, roupas, objetos e outros materiais, bem como o risco de ampliação da área afetada, a Diretoria entende ser indispensável, como medida preventiva e de contenção, que a interdição alcance integralmente o edifício", falou.

Vídeos obtidos pela reportagem da Folha de Pernambuco mostram algumas pulgas nas roupas dos estudantes.



A medida tem o objetivo de evitar o alastramento da infestação para os demais pavimentos e reduzir a exposição da comunidade universitária e a possibilidade de transmissão de agentes patogênicos associados a pulgas.

Até o momento, ainda de acordo com o ofício, não foi possível determinar a origem da infestação.

A Diretoria do CFCH informou que continuará acompanhando permanentemente a situação e manterá as unidades informadas sobre as providências adotadas.

"A retomada da circulação e das atividades presenciais no edifício somente ocorrerá após a adoção das medidas necessárias de controle da infestação e a avaliação das condições de segurança para reocupação do prédio, o que será comunicado oportunamente por esta Diretoria", afirmou.

No caso das atividades que necessitem ser realizadas presencialmente, deverão ser realocadas pelas próprias unidades para outros espaços disponíveis na UFPE.



Pulverização

Em nota, a UFPE afirmou que uma de suas empresas realizou pulverização contra a infestação entre o quinto andar e o térreo do CFCH para solucionar a questão nesta sexta-feira (16).



"O trabalho está sendo acompanhado pela Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) da Universidade, a fim de que as atividades sejam normalizadas o mais rápido possível", explicou a Universidade Federal de Pernambuco.

Uma segunda aplicação está prevista para a próxima segunda-feira (19), com o objetivo de combater a infestação de forma eficaz, segura e responsável.

A equipe da Sinfra também está atuando para verificar a origem da disseminação das pulgas nas dependências do prédio.



Além disso, está sendo investigada a eventual presença de animais silvestres no local. No caso dos animais domésticos, aqueles que ficam dentro da área do prédio serão medicados contra os insetos.



"As ações estão sendo conduzidas em articulação com a Comissão de Bem-Estar Animal da Universidade, visando à adoção das medidas adequadas para cada situação, incluindo o manejo e a remoção responsável de animais silvestres, quando necessário, e a avaliação e o tratamento dos animais domésticos, com a aplicação de medicamentos apropriados, quando indicada", disse a nota.

Veja também