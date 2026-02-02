A- A+

BRASIL Prédio de quatro andares desaba em Guarulhos, na Grande SP; ninguém ficou ferido

Um prédio de quatro andares desabou na madrugada desta segunda-feira, 2, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta da 0h34 para atender à ocorrência de desabamento de um edifício na Rua Madame Curie, na altura do número 1.134, no bairro Picanço, próximo à Avenida Timóteo Penteado.

O imóvel estava interditado, mas moradores relataram aos agentes que pessoas em situação de rua costumavam habitar o local. Apesar disso, o Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a corporação, uma residência vizinha também foi atingida pelo desabamento.





A Prefeitura de Guarulhos afirmou, em nota enviada à reportagem, que a Defesa Civil do município atuou na ocorrência em parceria com o Corpo de Bombeiros e isolou a área para vistoria e proteção do entorno.

O desabamento ocorreu após um dia marcado por chuvas em toda a região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), no domingo, 1º, chuvas de intensidade moderada a forte atingiram a capital paulista e os municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã e Mogi das Cruzes.

Entre às 13h e às 21h de domingo, o Corpo de Bombeiros recebeu seis chamados para desabamentos. Também foram registrados 71 acionamentos para quedas de árvores e 13 para enchentes.

