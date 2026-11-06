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Desabamento

Prédio de quatro andares desaba no Brás, região central de São Paulo

Informações preliminares apontam que 17 pessoas conseguiram deixar o local e estão recebendo atendimento médico

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PMSPPMSP - Foto: PMSP/Divulgação

Um prédio de quatro andares desabou no final da tarde desta sexta-feira (6) na altura do número 92, da Rua Maria Joaquina, no Brás, região central de São Paulo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local e atendem a ocorrência.

Informações preliminares apontam que 17 pessoas conseguiram deixar o local e estão recebendo atendimento médico. Elas teriam ferimentos leves, informou a PM. As causas do desabamento não foram esclarecidas.

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Imagens disponibilizadas pela Polícia Militar mostram os agentes da PM e dos Bombeiros atuando no resgate. O local está sob uma pilha de escombros, concreto quebrado e metal retorcido.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 18h40. Em nota, a corporação informou que empenhou 48 homens e 16 viaturas até o local. Não há registros de óbitos até o momento.

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