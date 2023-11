A- A+

RIO GRANDE DO SUL Prédio desaba em Gramado por causa do grande volume de chuvas Edifício estava isolado desde sábado; não há registro de vítimas

Um prédio localizado na Ladeira das Azaleias, em Gramado (RS), desabou, por colapso estrutural, por volta das 5h40 desta quinta-feira (23) em razão do grande volume de chuvas na região. De acordo com a prefeitura, o local estava isolado desde o último sábado (18) e não há registro de vítimas. “O prédio caiu dentro de seu próprio terreno e não atingiu o bairro Três Pinheiros”.

“Vale ressaltar que a instabilidade do solo segue e o episódio do colapso é apenas uma das situações de risco. Portanto, o local onde estava o prédio e o bairro Três Pinheiros seguem isolados”, destacou a prefeitura.

“A administração municipal, por meio da Defesa Civil e todas as suas secretarias, segue trabalhando com determinação para auxiliar a população gramadense nas demandas. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam em conjunto com a prefeitura.”

Em caso de emergência, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros ou para a Defesa Civil .

Veja também

