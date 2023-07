A- A+

URGENTE Prédio desaba no Janga, em Paulista O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h35 para o local do desabamento, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima

Um prédio desabou no Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, nesta sexta-feira (7). Ainda não há confirmações sobre feridos. As primeiras informações são de que o prédio estaria condenado, mas ocupado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h35 para o local do desabamento, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima.

Oito viaturas foram enviadas ao local, segundo os bombeiros.

Outras informações em instantes

Veja também

guerra na ucrânia AIEA avança no acesso à central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia