Prédio desaba no Rio e mata uma mulher

Oito pessoas foram resgatadas com vida

Um prédio de quatro andares desabou na madrugada desta segunda-feira (2) na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 298, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, e matou uma mulher, identificada como Michele Martins, de 40 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. Mãe e filha de sete anos ficaram sob os escombros. A menina foi resgatada com vida perto das 6h30 e levada para o Hospital Souza Aguiar. A mãe foi retirada morta dos escombros.

Além delas, oito pessoas foram resgatadas com vida pela corporação, sendo uma delas encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Mais de 50 militares e sete unidades operacionais atuam no local, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres com apoio de 12 viaturas.

