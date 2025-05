A- A+

desabamento Prédio que desabou em Jaboatão não tinha histórico de rachaduras, diz Defesa Civil O prédio foi interditado no último domingo (4), com sinais evidentes de rachaduras, inclusive com registros de cerâmicas soltas feitos pelos moradores

Após o desabamento do Edifício Kátia Melo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (6), a Defesa Civil da cidade disse que nunca recebeu chamados para registrar rachaduras na estrutura.

O prédio foi interditado no último domingo (4), com sinais evidentes de rachaduras, inclusive com registros de cerâmicas soltas feitos pelos moradores.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o secretário executivo da Defesa Civil do município, coronel Elton Moura, explicou que a autarquia apenas tomou conhecimento dos problemas estruturais justamente a partir da interdição.

"Foi do domingo para cá. Esse prédio não tinha histórico anterior de rachaduras. Se, por um acaso, houve problemas estruturais, eles nunca foram relatados para a Defesa Civil e Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Esse prédio é bem antigo, tem 45 anos e, naturalmente, eles tinham que fazer manutenções. Então a Defesa Civil não tinha sido chamada anteriormente para fazer algum tipo de registro de rachaduras", explicou.

O Kátia Melo era um prédio-caixão e foi construído há 45 anos. Além do térreo, possuía três andares e 16 apartamentos. O desabamento ocorreu por volta das 10h50 desta terça-feira. Até o momento, como explicou o coronel, ainda não se sabe o que causou a ruptura da estrutura.

"Vai precisar ser feita uma perícia técnica, que terá que ser do interesse da própria administradora e condôminos. É interessante que isso seja avaliado para que eles saibam quais medidas que vão adotar a partir de agora", contou.



Desocupação por conta própria

Os moradores desocuparam o prédio por conta própria após constatarem os danos na estrutura no domingo, como apurou a reportagem. Na entrevista, o coronel Elton Moura ainda explicou que a Defesa Civil auxiliou em todo o processo a partir do momento em que foi notificada, inclusive no auxílio aos residentes.

"Identificamos as queixas dos moradores e passamos a implementar a retirada preventiva de todos os moradores. As rachaduras precisavam ser acompanhadas para que pudéssemos ver a evolução disso. Passamos o Termo de Interdição para a administradora e auxiliamos alguns moradores a tirarem materias do edifício porque ainda era possível fazer isso. Com o passar do tempo, vimos que as rachaduras poderiam aumentar de intensidade e interditamos a entrada dos moradores", disse.

Busca por vítimas

Por volta das 12h30 desta terça, uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou os portões do edifício para o início da busca por vítimas. Eles contam com a ajuda de cães farejadores para vasculhar os escombros.

Por enquanto, não há informações sobre feridos ou mortos, mas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local, além de representantes da Defesa Civil do município.

"O trabalho da Defesa Civil agora é manter o local isolado até que tenhamos uma liberação da própria administradora assumindo as responsabilidades advindas do desabamento. Existem estruturas instáveis na área que precisam ter medidas emergenciais adotadas. Já fizemos contato com a administradora para que eles possam mandar o pessoal deles para cá", completou o secretário executivo da Defesa Civil.

Confira, abaixo, a nota da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes na íntegra:

A Secretaria Executiva de Defesa Civil da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informa que nesta terça-feira (6), o edifício Kátia Melo, localizado no bairro de Piedade, desabou parcialmente às 10h51 da manhã. Não houve vítimas.



O edifício estava interditado desde às 20h do último domingo (4), após uma vistoria técnica feita pela equipe da Defesa Civil. Na ocasião o imóvel apresentava vários sinais de deterioração, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura. O imóvel também foi vistoriado pelo CREA.



A Defesa Civil orientou as famílias residentes a desocupar imediatamente o imóvel. Em relação aos imóveis adjacentes, a Defesa Civil recomendou a desocupação temporária.

