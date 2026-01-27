A- A+

Espinheiro Prédio onde houve desabamento não tem patologia que comprometa estrutura, diz Defesa Civil do Recife Moradores ainda não têm previsão para voltar ao imóvel

A remoção dos escombros das duas lajes que desabaram no Edifício Príncipe de Vivar, no Espinheiro, Zona Norte do Recife, vai depender das providências que o condomínio administrativo tomar nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil do Recife, que esteve no local na tarde desta terça-feira (27), a estrutura do prédio não apresenta patologias.

Elaine Hawson acompanhou trabalho de vistoria | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Nossa equipe de engenharia identificou se haviam ou não riscos existentes ainda [no mezanino] e fez uma vistoria na estrutura. A gente conseguiu identificar que a estrutura como um todo não tinha qualquer patologia que comprometesse o prédio como um todo”, garante Elaine Hawson, que é gerente geral de engenharia da Defesa Civil do Recife.

Neste momento, a administração condominial está em fase de contratação de uma empresa que cuidará de toda a parte burocrática. Tanto a retirada dos entulhos quanto o laudo técnico do engenheiro serão custeados inteiramente pela administração condominial. Por enquanto, não há previsão de quando os moradores voltam para os respectivos apartamentos.

“A ocorrência no mezanino impossibilita a entrada dos moradores. Por isso, a edificação foi interditada e só vai poder ser liberada após uma avaliação mais criteriosa desse trecho, porque precisa ser feito um escoramento, ainda, em parte do mezanino e, em seguida, a remoção de todo esse trecho onde houve o desabamento, para que os moradores tenham segurança de acessar novamente o prédio”, disse ela à reportagem da Folha.

Trabalho com os proprietários

Desde que tudo aconteceu, por volta das 11h40 da última segunda-feira (26), Hawson garante que a Defesa Civil do município identificou o cenário e acompanhou famílias que estavam saindo da edificação.

Ao todo, 38 pessoas estavam no prédio quando as lajes ruíram. O imóvel, que foi construído há 38 anos, possui 18 unidades de moradia e duas áreas comuns, como garagem e salão de festa. Ao todo, são cerca de 70 moradores.

Local seria reforçado

Mais cedo, a reportagem da Folha de Pernambuco falou com o síndico Luciano Oliveira, que não gravou entrevista, mas repassou detalhes. A situação, segundo ele, já vinha sendo acompanhada pela administração há um mês, mas há três dias o caso havia apresentado piora, com a dilatação da estrutura.

O condomínio vinha realizando obras de reparo no imóvel e, ainda na segunda-feira (26), por volta das 8h30, o prédio recebeu a visita do engenheiro calculista Gamal Asfura e um outro profissional para fazer o escoramento das lajes. Eles saíram para buscar a estrutura que seria montada ainda na tarde daquele dia, mas não deu tempo. Tudo ruiu.

“Não seriam aquelas escoras de madeira, mas uma escora hidráulica que aguenta 20 toneladas, cada uma. Ele já estava botando as máquinas no caminhão. Talvez, com dois dias a mais a gente tivesse salvado a estrutural”, afirmou Luciano.

Asfura foi ao edifício, ainda na manhã de hoje, para analisar a estrutura. Ele é quem vai fazer um laudo para dizer sobre a possibilidade de remoção dos entulhos com segurança. O documento deve ser entregue até quinta-feira (29), previsão confirmada pelo síndico.

