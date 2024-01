A- A+

Um prédio histórico que abrigou o Restaurante Colon por 107 anos, em Salvador, na Bahia, desabou parcialmente, por volta do meio-dia dessa quinta-feira (25). O estabelecimento é citado na obra "O Sumiço da Santa", do escritor Jorge Amado.



A estrutura, localizada na rua da Holanda, no bairro do Comércio, estava condenada há três anos e havia sido vistoriado um dia antes pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), que fazia a interdição da área do entorno na hora do desabamento. Ninguém ficou ferido.



Segundo o órgão, o prédio chegou a ser evacuado durante uma vistoria em 28 de setembro de 2020, após ser notificado por falta de manutenção. Na ocasião, foi identificado desprendimento de reboco da fachada lateral.



Na época, foi solicitado que o responsável pelo local realizasse serviços de recuperação e reforço estrutural das partes instáveis do imóvel, em especial nos pavimentos superiores.

Foi em novembro de 2021, ainda durante a pandemia da Covid-19, que o Restaurante Colon, fundado em 1914, por José Maria Orge, fechou as portas no prédio histórico e reaberto, posteriormente, em outro imóvel no mesmo bairro.



Nessa quinta (25), antes do desabamento, equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) também estiveram no local com técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para nova avaliação.



O prédio, localizado em uma área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é de propriedade privada. Segundo o Iphan, cabe aos proprietários a responsabilidade pela conservação do imóvel.

