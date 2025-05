Prédio interditado há poucos dias desaba em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Interditado recentemente pela Defesa Civil do município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o Edifício Kátia Melo, em Piedade, desabou pontualmente às 10h51 desta terça-feira (6).

O Corpo de Bombeiros está no local para constatar se houve alguma vítima, mas tudo indica que ninguém ficou ferido.

A estrutura apresentava sinais evidentes de rachaduras e registros de cerâmicas soltas foram registrados por moradores.

O Kátia Melo era um prédio-caixão e foi construído há 45 anos. Além do térreo, possuía três andares. Eram 16 apartamentos.

Moradora mais antiga do edifício, a dona de casa Valdira Lima, de 72 anos, havia retirado alguns materiais do apartamento que tinha no 3º andar no último domingo, após o imóvel ser interditado.

Ela não havia recolhido tudo. Ela pensava em ir à antiga residência hoje, mas os planos não deram certo.

"Domingo, eu recebi uma ligação às 17h30 de colegas informando sobre o surgimento das rachaduras. Meu marido e eu estávamos aqui, na casa do meu pai. Rapidamente fui lá, com um caminhão. Retirei quase tudo. Ficaram um guarda-roupas e um armário, que eu tinha mandado fazer. Eu queria ir lá, agora pela manhã, para desmontar, mas não tinha achado uma pessoa", disse ela à Folha de Pernambuco, ainda assustada.

"É um susto horrível. Eu ainda não acredito. Morei ali por 40 anos. Eu soube ainda que uma pessoa retirou algumas coisas, ainda agora pela manhã, pouco antes do desabamento", complementou.

Quem também compartilha do susto de Vandira é a gerente de loja Camila Guedes, de 42 anos. Ela morava de aluguel, no térreo, há 8 anos, com o marido e duas filhas, uma de 21 e outra de 3 anos. Guedes foi uma das primeiras pessoas a notar os defeitos da estrutura. Ela conta que, há um ano, o prédio teve apenas a fachada reformada. Ela havia comunicado a engenheira que estava à frente da obra, mas nada teria sido feito.

"Passou o tempo e as fissuras começaram a aumentar e as portas começaram a emperrar. Na última sexta-feira [2], a situação estava ruim. Sábado eu fiz imagens das fissuras ainda maiores. Naquele dia, a porta do meu apartamento não fechava mais e a da varanda nem abria. Fomos dormir assustados. Domingo, eu fui a primeira pessoa a arrumar tudo e sair. Os outros moradores estavam numa calmaria fora do normal", detalhou.

Camila disse, ainda durante entrevista, que chegou a avisar a síndica do prédio sobre o que estava acontecendo, mas ela teria dito que não havia risco de desabar.

"Ontem, eu peguei o guarda-roupa com muito medo. Hoje, o prédio cai. Isso não existe. Depois que a Defesa Civil interditou, ainda tinha moradores resistindo, dizendo que não ia desabar. Hoje, acontece isso", finalizou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local, além de representantes da Defesa Civil do município. Esta última disse, por meio de nota, que



Interdição

Equipes da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes interditaram o imóvel no último domingo (4), após uma vistoria.

Em nota, naquele dia, o órgão explicou que o local apresentava "vários sinais, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura."

Já nesta terça, a Defesa Civil reafirmou que o imóvel apresentava, de fato, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura e também foi vistoriado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea).

"A Defesa Civil orientou as famílias residentes a desocupar imediatamente o imóvel. Em relação aos imóveis adjacentes, a Defesa Civil recomendou a desocupação temporária", frisou o órgão, ainda em nota.

