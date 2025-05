Moradora de prédio interditado diz que há dois anos deixou outra residência com risco de desabamento

A- A+

Dois anos após ser obrigada a deixar seu apartamento, no Conjunto Beira-Mar, em Paulista, por questões estruturais, Eunice Deise, de 44 anos, enfrenta o mesmo drama. Moradora do Edifício Primavera, localizado na mesma cidade, a dona de casa terá que desocupar o imóvel mais uma vez, após nova interdição emitida pela Defesa Civil do município, na última segunda-feira (12).

"Eu morava no Conjunto Beira-mar, que foi interditado anos atrás. Não esperava passar por esse problema novamente. Eles vieram aqui e classificaram como risco 3, falando que a qualquer momento podia desabar", afirmou.

O prédio citado por Eunice foi o que desabou no dia 7 de julho de 2023, no Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista. Um dos blocos desabou totalmente. O outro, parcialmente. O desastre deixou 14 mortos e sete feridos.

Já a nova residência da dona de casa, o Edifício Primavera, apresentou histórico de comprometimento estrutural. Ele tem, ao todo, seis apartamentos e três pavimentos. A construção fica ao lado do Edifício Carajás, que também foi interditado na última sexta-feira (9). Os dois se encaixam na modalidade de prédios-caixão e têm mais de 40 anos de construção.

"É uma situação muito triste. Estou aqui com meu marido e com minha filha, de 19 anos, que está me ajudando a embalar nossas coisas para procurarmos outro lugar. Ainda hoje pretendo sair daqui, e eles [da Defesa Civil] falaram que não era nem para termos dormido aqui. Foi muito difícil pensar nisso a noite toda”, relatou.

Problema crônico



Edifícios-caixão não possuem colunas e nem vigas. Foram construídos em forma de "parede sobre parede", sem sustentação. O histórico nos mostra que, de 1977 até 2023, houve um total de 18 desabamentos de imóveis desse tipo em Pernambuco, resultando em 54 vítimas fatais.

A última estrutura de prédio-caixão que ruiu no estado foi a do Edifício Kátia Melo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na última terça-feira (6). Não houve vítimas.

