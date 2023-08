Prédio pega fogo na Argentina, e mulher se pendura em cabo para tentar escapar; vídeo

A- A+

Leia também

• Grécia: 18 migrantes prováveis encontrados mortos em incêndio florestal

• Incêndio florestal deixa cinco mortos no Peru

• Princípio de incêndio atinge torre de resfriamento do Incor em SP

Um incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira(24) em um prédio em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com a imprensa local, as chamas começaram no primeiro andar do edifício, e os bombeiros encontraram pessoas presas na sacada do terceiro andar. Ao menos uma mulher ficou gravemente ferida, com 70% do corpo queimado.

— Os bombeiros resgataram uma mulher de 65 anos com 70% do corpo queimado e traumatismo craniano. Ela está em estado grave — disse o diretor do Serviço de Atendimento Médico de Emergência Alberto Crescenti à rede de televisão TN. Ainda segundo ele, uma pessoa se pendurou em um cabo para tentar escapar das chamas. O momento foi registrado por uma testemunha.

Diante dos repetidos chamados de emergência alertando sobre um incêndio, os Bombeiros da Cidade e a Brigada Especial Federal de Resgate (Befer) se dirigiram ao local. O prédio afetado tem térreo e mais dois andares destinados a apartamentos residenciais.

Dramático incendio en un edificio en Monserrat: una mujer intentó escapar de las llamas por el balcón y casi cae el vacío.

El momento exacto en el que quedó colgando de un cable. pic.twitter.com/vibwXia0fI — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 24, 2023

Equipes de bombeiros da Polícia Federal Argentina (PFA) trabalharam no segundo andar. Aparentemente, o foco de incêndio começou no quarto do apartamento do primeiro andar, e depois as chamas se propagaram pela escada lateral, conforme indicado pelas fontes consultadas pelo jornal La Nacion.

Diante desta situação, o perímetro apropriado foi estabelecido e a área foi evacuada. Equipes de bombeiros chegaram ao local e combateram o fogo com uma mangueira de 38 milímetros. Por sua vez, a equipe da Polícia da Cidade bloqueou o trânsito para o desdobramento da operação. Após apagar as chamas, os bombeiros realizaram uma inspeção completa do prédio e não encontraram mais vítimas.

Veja também

Colômbia A batalha vitoriosa de negros e indígenas para conservar seu paraíso no Pacífico colombiano