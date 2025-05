A- A+

Região Metropolitana do Recife Prédio que desabou em Jaboatão é totalmente demolido Prefeitura começou os trabalhos no último sábado (10)

Passado o susto do desabamento, foi concluída a demolição do Edifício Kátia Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Os trabalhos foram finalizados no final da tarde do último domingo (11).

A Prefeitura municipal, por meio da Defesa Civil, ordenou a demolição do que restou do prédio-caixão, ainda na última quinta-feira (8), após a administração do condomínio ter alegado falta de condições financeiras para arcar com a demolição.

Nesta segunda (12), os trabalhadores atuam na remoção dos entulhos do imóvel. Uma residência que fica ao lado direito e uma peixaria localizada atrás do Kátia Melo, que haviam sido interditados, foram liberados.

Ainda assustada com o que aconteceu, a comerciante Katarina Pimentel, de 45 anos, agora vai poder respirar aliviada. Ela é vizinha do prédio e teve a casa interditada. A residência dela é adaptada para a mãe, que sofreu um acidente vascular cerebral, há 4 anos. A vida normal volta para essa família.

A comerciante Katarina Pimentel, de 45 anos. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

“A gente recebeu liberação para entrar na casa, às 8h. Ficamos felizes por essa volta. Agora, para trazer nossa mãe, precisamos fazer uma faxina, porque, devido ao desmoronamento, entrou muita poeira. Ela volta à noite. Está super ansiosa para voltar. Eu só tenho que agradecer por todos os envolvidos”, declarou.

Durante os últimos dias, desde o ocorrido, a rua Joaquim Marquês de Jesus havia sido bloqueada, com gelos baianos. Agora, os empecilhos foram removidos e a via foi liberada.

Estrutura

O prédio-caixão, construído há 45 anos, desabou parcialmente na última terça-feira (6). Não houve registro de vítimas. Ele possuía 13 apartamentos e quatro pavimentos, sendo térreo e três andares.

