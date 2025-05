Prédio que desabou em Piedade começa a ser demolido; serviço pode terminar na segunda (12)

A- A+

Começou, na manhã deste sábado (10), a demolição das ruínas do edifício Kátia Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O prédio desabou na última terça-feira (6). Construído no estilo caixão, tinha 16 apartamentos. Não houve vítimas. A Defesa Civil de Jaboatão já havia determinado a evacuação do edifício na noite do último domingo (10).

Segundo Elton Moura, secretário executivo da Defesa Civil de Jaboatão - que também está à frente da demolição e retirada dos escombros -, a demolição do Edifício Kátia Melo deve ser finalizada em até três ou quatro dias.

A prefeitura já havia iniciado o serviço preliminar na noite dessa sexta-feira (9). "Devemos encerrar os trabalho segunda-feira", disse Elton.

