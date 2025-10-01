A- A+

Estados Unidos Prédio residencial em Nova York abre rachadura do chão ao último andar O desabamento parcial está sendo monitorado pela prefeitura da cidade

Um prédio residencial de 17 andares no bairro do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos, abriu uma rachadura do chão ao último andar nesta quarta-feira (1°), causando um desabamento parcial.

O Corpo de Bombeiros da cidade informou que a situação é de "emergência maior", mas não registrou feridos até o momento.

Segundo a Prefeitura de Nova York, o incidente ocorreu ainda pela manhã, com a queda da lateral do edifício.

Equipes de segurança atuam para evitar acidentes com a população de Nova York | Foto: NYC Emergency Management / X / Reprodução

A área afetada foi evacuada, e a operação de resgate e contenção do Corpo de Bombeiros de Nova York trabalha agora para garantir a segurança dos residentes das áreas afetadas ou que possam ser afetadas por um desabamento maior.

No X (antigo Twitter), a equipe de gestão de emergências da cidade atualizou, às 16h30, informações sobre o que está sendo feito no momento:

"A Gestão de Emergências de Nova York ainda está no local após o desabamento parcial de um prédio no Bronx esta manhã. Nossa função mais importante é coordenar a resposta interagências da cidade. Estamos reunindo o Corpo de Bombeiros de Nova York, a Polícia de Nova York, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DOB), a NYCHA, o Departamento de Transportes (DOT), o Departamento de Polícia (DEP), o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HPD), a ConEd, a Cruz Vermelha e outros para garantir que todas as etapas desta resposta sejam executadas em conjunto. Implantamos torres de iluminação para manter o local seguro durante a noite. Estamos ajudando a garantir abrigos de emergência e cuidados para os moradores que foram deslocados. Quando os nova-iorquinos enfrentam uma crise, nós comparecemos. Nós ficamos. E os ajudamos a superar isso", diz o post.

Veja também