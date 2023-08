A- A+

SAÚDE Preenchimento labial: complicações do procedimento viralizam no TikTok; confira os principais riscos Jovem identificada como Jaque na rede social diz que teve "medo da boca explodir"

Uma jovem que se identifica no TikTok como Jaque está viralizando na rede social após compartilhar um vídeo mostrando as complicações que teve com preenchimento labial. A garota conta que a profissional que fez o procedimento, uma biomédica esteta, aplicou 1 ml de ácido hialurônico em sua boca numa sexta à noite, e o inchaço começou na madrugada para sábado.

Jaque afirma que colocou compressa de gelo e fez “reza braba”, mas nada adiantava que o inchaço passasse. Ela foi dormir sentada, com "medo da boca explodir no meio da noite". "Como se não bastasse, acordei com a boca da noiva cadáver e com perigo de de necrose”, afirma.

Segundo profissionais na área da estética, a primeira grande questão para a retirada de algum produto que tem como objetivo harmonizar o rosto de uma pessoa é que o profissional saiba exatamente onde está localizado e a quantidade daquele material preenchedor, para poder remover com segurança o preenchimento.

O que foi um fator diferencial para Jaque é que o preenchedor usado foi o ácido hialurônico que é um preenchedor temporário que é absorvido pelo organismo após um tempo de forma natural. E caso haja complicações, há o antídoto, a Hialuronidase, uma enzima que vai fazer a quebra molecular do ácido hialurônico e posteriormente vai realizar a remoção e eliminação desses resíduos pelo organismo.



Em um segundo vídeo publicado na mesma rede social, Jaque afirma que chegou a combinar com a esteticista que naquele mesmo sábado, pela manhã, aplicaria a enzima hialuronidase, mas que no dia acordou bem, sem inchaço, somente com os hematomas e que a boca foi retornando ao estado natural após algumas horas de medicação e compressa de gelo.

Riscos

Colocar ou retirar preenchedores em qualquer parte do corpo gera alguns riscos. O principal deles é a deformidade daquela região. Que vai depender de alguns pontos, por exemplo, o tempo que aquela substância está localizada no corpo do paciente, a quantidade do preenchedor e se a pele da pessoa tem uma boa elasticidade.

Já os lábios inchados e roxos podem ser tratados com medicamentos, compressas frias e pomadas, porém, é importante que o profissional saiba notar os sinais de alerta, como formigamentos, anestesias, grandes hematomas, desvio de rima, que é quando a boca entorta, e assimetrias e que pode levar a problemas maiores como uma oclusão vascular que, se não diagnosticado e tratado a tempo, pode levar à necrose.

Entre os principais perigos estão:

Obstrução do fluxo sanguíneo no local da aplicação

Necrose da pele

Deformação do rosto

Infecções generalizadas

