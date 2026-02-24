Ter, 24 de Fevereiro

CHUVAS

Prefeita de Juiz de Fora compara destruição a "Cem Anos de Solidão" e diz esperar mais chuvas

Mais cedo, em vídeo divulgado nas redes sociais, Margarida pediu que a população adote atividades reduzidas para evitar deslocamentos pela cidade

Bombeiros trabalham para recuperar um corpo encontrado entre os escombros após um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas GeraisBombeiros trabalham para recuperar um corpo encontrado entre os escombros após um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), comparou a destruição provocada pela chuva que atingiu o município à tragédia climática retratada pelo escritor colombiano Gabriel García Marques no fictício vilarejo Macondo, no romance "Cem anos de solidão". Na literatura, o município é atingido por uma chuva que dura mais de quatro anos.

"O que aconteceu ontem foi uma coisa inusitada. Parecia Cem anos de solidão, Macondo. Eu rezava para a chuva passar. Era intensa, destrutiva", disse ela em entrevista à Globonews.

"Foi uma coisa extraordinariamente ruim e nós estamos nos preparando para o pior que possa acontecer", completou. A região permanece em alerta e deve receber mais chuvas nas próximas horas.

Mais cedo, em vídeo divulgado nas redes sociais, Margarida pediu que a população adote atividades reduzidas para evitar deslocamentos pela cidade, que enfrenta um estado de calamidade pública em razão das chuvas intensas.

Segundo a gestora, fevereiro acumulou até então 584 mm de precipitação, se tornando o mês mais chuvoso da história do município.

"Não estou dizendo que deve fechar o comércio mas acho, considerando a dificuldade das pessoas de se deslocarem para seus locais de trabalho, que nós tenhamos um dia de recuperação, restauração, até que a normalidade venha a ser obtida", disse em um vídeo publicado ainda durante a madrugada.

Juiz de Fora amanheceu com áreas alagadas e bairros ilhados, além de pontos onde o Rio Paraibuna e córregos transbordaram. Diversas regiões registraram dezenas de deslizamentos e quedas de árvores além do desabamento de dois prédios.

A prefeitura suspendeu as aulas das escolas municipais e recomendou que servidores da prefeitura trabalhem remotamente nesta terça-feira.

Margarida destacou que o decreto de calamidade, assinado também durante a madrugada, permite à administração receber recursos federais, estaduais além de mobilizar voluntários e coordenar campanhas de arrecadação de bens essenciais para atender as pessoas afetadas.

A prefeitura informou que ao menos 16 pessoas morreram e que cerca de 440 moradores permanecem desabrigados.

"É uma situação extrema que exige medidas extremas. Nossa maior preocupação é a segurança da população e a preservação de vidas", afirmou a gestora, acrescentando que todas as ações estão sendo coordenadas pela subsecretaria de Defesa Civil.
 

