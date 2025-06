A- A+

Estados Unidos Prefeita de Los Angeles impõe toque de recolher noturno no centro da cidade A ação foi tomada em meio a repressão migratória do governo Trump

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou nesta terça-feira (10) um toque de recolher noturno no centro da segunda maior cidade dos Estados Unidos, após várias noites de protestos contra as batidas migratórias do presidente Donald Trump.

"Declarei [o estado de] emergência local e decretei um toque de recolher no centro de Los Angeles para deter o vandalismo e parar os saques", disse Bass aos jornalistas.

