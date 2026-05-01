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Olinda Mirella Almeida presta solidariedade por mortes de mãe e filho em deslizamento no Passarinho Nesta sexta-feira (1º), uma ocorrência de deslizamento de barreira deixou uma mulher de 20 anos e um bebê mortos na localidade

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, lamentou a morte de mãe e filho no Passarinho, após fortes chuvas.

"Recebo com profunda tristeza a notícia de que uma mãe e seu filho perderam a vida após um deslizamento em Passarinho. Me solidarizo com os familiares e me uno à dor de todos neste momento tão difícil", declarou.

Nesta sexta-feira (1º), uma ocorrência de deslizamento de barreira deixou uma mulher de 20 anos e um bebê mortos na localidade.



Ainda de acordo com a gestora municipal, todas as pessoas que vivem em áreas de risco devem buscar local seguro, seja em um abrigo da Prefeitura de Olinda ou na casa de familiares e amigos. "Preservar vidas é a nossa prioridade", afirmou Mirella Almeida.

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