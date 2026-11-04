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Olinda

Prefeita de Olinda vetará Projeto de Lei que propõe mudanças no Sítio Histórico

Mirella Almeida (PSD) indicou que vai buscar diálogo com os vereadores para que eles mantenham a decisão

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Prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), em entrevista à Rádio Folha Prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), em entrevista à Rádio Folha  - Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

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A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), vai vetar o Projeto de Lei nº 44/2026, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que altera o perímetro do Setor de Interesse Turístico do Sítio Histórico da cidade. Pelo texto do PLO, o perímetro turístico passaria a compreender o trecho entre a Praça do Carmo e a rua do Bonfim, seguindo até o cruzamento com a rua João Alfredo, em direção à Praça Dantas Barreto, além de toda a extensão da rua do Sol e do entorno do Fortim de São Francisco.

Com a mudança, bares e outros estabelecimentos comerciais, como casas de shows, passariam a ter autorização regular para funcionar nessas localidades. Os opositores alegam que o projeto altera a Lei Municipal nº 4.849/1992, que regulamenta o uso e a ocupação do solo nas áreas tombadas de Olinda, estabelecendo critérios para intervenções em imóveis e para o funcionamento de atividades comerciais e de serviços.

"Acreditamos que qualquer mudança precisa ser construída com diálogo, participação popular e estudos técnicos que garantam a proteção do nosso patrimônio histórico e cultural. Nossa posição é que o projeto seja vetado. Assim que recebermos oficialmente a proposta, ela será encaminhada para análise jurídica da Procuradoria da Prefeitura, para fundamentar os próximos passos", comentou Mirella. 

A gestora destacou que também vai buscar diálogo com os vereadores, tendo o objetivo de apresentar as análises relativas ao projeto, para que eles mantenham o veto. "Queremos uma Olinda que avance, mas com responsabilidade, planejamento e respeito à nossa história e à identidade que fazem da nossa cidade um patrimônio de todos nós", completou.

Críticas

A vereadora Eugênia Lima (PT) também já tinha se colocado contrária à mudança, considerando o PLO inconstitucional. A parlamentar alega que, por se tratar de matéria urbanística, a proposta deveria passar por etapas como estudos de impacto, audiências públicas e consultas aos moradores locais.

Eugênia aponta ainda que a aprovação da proposta fere o Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001 que estabelece diretrizes para o ordenamento e o cumprimento da função social da propriedade urbana. “Para mim, é inconstitucional porque tem erro de forma. Você não pode botar um projeto de lei municipal estando acima de uma legislação federal que diz quais são os trâmites”, protestou.

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