A- A+

américa do sul Prefeita é assassinada a tiros no Equador Brigitte García foi morta a tiros, com um de seus funcionários, em meio ao estado de exceção declarado no país para acabar com a violência ligada ao tráfico de drogas.

Leia também

• Narcotráfico se infiltra na política e justiça do Equador

• Equador prorroga estado de exceção por 30 dias

• Papa reza pelas vítimas do ataque 'covarde' na Rússia

A prefeita do balneário de San Vicente no Equador, Brigitte García, foi assassinada a tiros, informou a polícia neste domingo (24), em meio ao estado de exceção declarado no país para acabar com a violência ligada ao tráfico de drogas.

Brigitte García, prefeita do balneário de San Vicente, na província de Manabí (sudoeste), foi assassinada junto com um de seus funcionários.

Durante a madrugada "duas pessoas foram identificadas dentro de um veículo sem sinais vitais, com ferimentos de bala", informou a polícia na sua conta na rede social X.

O crime ocorreu em meio ao estado de exceção que vigora no Equador desde janeiro, quando ocorreu um ataque de facções do tráfico de drogas após a fuga do líder da gangue Los Choneros, Adolfo Macías, conhecido como Fito, da prisão de Guayaquil.

Então, o presidente Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno e chamou cerca de vinte organizações de tráfico de drogas de "terroristas" e "beligerantes", mobilizando as Forças Armadas para subjugá-las.

García, de 27 anos, fez parte do movimento Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que se pronunciou sobre o ocorrido.

"Se é tão difícil para nós, imagino como devem estar suas famílias. Não tenho palavras", escreveu o ex-presidente na rede X.

A ex-candidata presidencial Luisa González, do mesmo partido, afirmou: "Em estado de choque, ninguém está seguro no Equador".

Veja também

caso marielle Operação ajuda a entender relação entre crime e política, diz Freixo