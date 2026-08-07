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Grécia Prefeito acusado de ser responsável por incêndio florestal perto de Atenas Justiça também prendeu um empresário, segundo a emissora pública Ertnews

A Justiça grega colocou três pessoas em prisão preventiva, incluindo o prefeito de uma cidade perto de Atenas, pelo incêndio florestal que devastou mais de 11.000 hectares na semana passada.

Os investigadores acreditam que o incêndio teve início em 31 de julho, com uma falha nos cabos elétricos de um parque eólico perto de Agios Vasilios, vilarejo a 85 km de Atenas.

O prefeito de Stylida (140 km a noroeste da capital), Giannis Apostolou, é proprietário de uma empresa de instalações elétricas ligadas ao parque.

O investigador acusa, junto com o empresário de sua empresa e o proprietário do parque eólico, de “incêndio criminoso em área florestal” e “danos a instalações de utilidade pública”, segundo a imprensa local. Podem ser condenados a mais de dez anos de prisão.

Segundo a agência de notícias grega ANA, as autoridades decidiram suspender as operações do parque eólico, localizado na fronteira entre as regiões da Beócia e da Ática.

Os fortes ventos, com rajadas que chegaram a 130 km/h no último fim de semana, propagaram o fogo pelo Monte Citerão, perto de Atenas, e queimaram mais de 11.000 hectares em cinco dias.

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