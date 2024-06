Prefeito albanês preso é eleito eurodeputado pelo partido conservador grego

A- A+

O prefeito eleito e preso de uma cidade albanesa, onde vive uma significativa minoria grega, foi eleito no domingo eurodeputado pelo partido conservador grego no poder, apesar das tensões entre Atenas e Tirana desencadeadas por sua candidatura.

Fredi Beleri, que é greco-albanês, foi condenado em março a dois anos de prisão por ter comprado votos antes de sua eleição como prefeito da cidade de Himara, no sul, nas eleições municipais de Albânia em maio de 2023.

Durante as eleições europeias de domingo, o homem de 52 anos, preso desde maio de 2023, foi eleito um dos 21 deputados europeus da Grécia, dos quais sete foram eleitos pela lista do partido Nova Democracia (ND) do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

Na Albânia, seu rival nas eleições municipais, o prefeito socialista em fim de mandato contornou com o apoio do primeiro-ministro, Edi Rama. A cidade agora é liderada por um prefeito interno.

A mensagem de Beleri trocou nas relações entre Grécia e Albânia.

O prefeito eleito alegou que a sua prisão teve motivações políticas e o governo grego manifestou preocupação com "a imparcialidade das ações legais" contra ele.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores grego considerou que esta pena de prisão de dois anos era “claramente desproporcional à gravidade do suposto crime”.

Em maio de 2023, Atenas chegou a alertar que este caso poderia ter repercussões na disputa de Albânia à adesão à União Europeia.

Segundo a imprensa grega, Fredi Beleri comemorou o resultado e afirmou no domingo, a partir da prisão onde está detido na Albânia, que liderou "uma luta pela democracia, pelo Estado de direito, pelas liberdades e pela dignidade dos cidadãos".

Tirana insiste que nenhum fato de Beleri tenha um passado sombrio. Em 1997, ele foi condenado com sursis por tráfico de armas, pena que foi posteriormente reduzida em recurso.

