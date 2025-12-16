A- A+

RESGATE Prefeito de Barreiros sofre mais um acidente em ultraleve e é socorrido de helicóptero para o Recife Carlinhos da Pedreira estava consciente ao ser atendido

O prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira, sofreu um acidente com um ultraleve na manhã desta terça-feira (16). Ele foi transferido de helicóptero do município na Zona da Mata Sul de Pernambuco até um hospital no Recife.



Este foi o segundo acidente de ultraleve do prefeito de Barreiros em apenas oito dias. Em 8 de dezembro, Carlinhos da Pedreira precisou fazer um pouso forçado praia do Cupe, em Ipojuca, no Grande Recife. Ele ia do Aeródromo Coroa do Avião, no Litoral Norte de Pernambuco, em direção a Barreiros.

Nesta terça, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros. Depois disso, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) o transportou de helicóptero para o Recife.

A equipe médica que atuou no primeiro atendimento no Hospital de Barreiros explicou que o prefeito estava consciente em todo o tempo que esteve na unidade hospitalar. Ele teve uma fratura na perna direita.

"O prefeito teve uma queda de ultraleve em uma área de mata aqui em Barreiros. O Samu resgatou ele com todo o protocolo preconizado, e o trouxe em extrema segurança para a nossa Sala Vermelha", começou o médico Marcelo Alves, do Hospital de Barreiros, em entrevista à Rádio Litoral FM.

"Graças a Deus, Carlinhos chegou 100% tranquilo. Veio consciente, orientado em tempo e espaço. Estava preocupado com a população de Barreiros, se o povo estava preocupado com ele, o que aconteceu, e o tranquilizamos nesse sentido", completou.

Ainda segundo o médico, ele se queixava apenas de uma dor na perna direita. Ele também tinha cortes superficiais na cabeça, que foram suturados.

"Como protocolo, fizemos raio-X do crânio, tórax, coluna, abdômen e da perna direita. Os exames confirmaram apenas fratura de membro inferior, que chamamos de fratura de tíbia e fíbula fechada na extremidade do tornozelo", afirmou.

O médico destacou, ainda, que o prefeito está "clinicamente bem", e que o objetivo do transporte para o Recife é cuidar melhor da fratura da perna.

A reportagem entrou em contato com a SDS-PE para obter mais informações sobre Carlinhos da Pedreira e aguarda retorno. O canal segue aberto.

