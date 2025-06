Prefeito de BH deixa a Arábia Saudita em avião fretado por deputado

A- A+

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), deixou a Arábia Saudita na madrugada desta terça-feira (17) a bordo de uma aeronave fretada pelo deputado federal Mersinho Lucena (PP), filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também integra a comitiva.

'Que luta, viu ?' , diz prefeito de BH em bunker de hotel durante ataque iraniano em Israel

Sem citar Tarcísio, Eduardo questiona 'governadores democráticos' e critica apoio a 'direita permitida'



Segundo o G1, o jatinho, que decolou de Tabuk por volta de 3h40 (horário de Brasília), prevê escalas para reabastecimento em Palma de Mallorca, na Espanha, e Espargos, em Cabo Verde, antes de seguir para o Brasil.

A aeronave transporta a comitiva de políticos brasileiros que viajou a Israel para conhecer tecnologias de segurança pública. O grupo ficou retido após a escalada do conflito entre Israel e Irã, precisando se abrigar em bunkers durante os ataques.

Imagens do voo foram compartilhadas pelo deputado federal, a partir de uma plataforma de monitoramento, como o Flightradar24, mostrava o avião cruzando o espaço aéreo da Arábia Saudita na madrugada.

Em uma rede social, Damião agradeceu aos governos do Brasil, Israel, Jordânia e Arábia Saudita pelo apoio e afirmou que deve chegar a Belo Horizonte já na quarta-feira (18), “se Deus quiser”.

Na segunda-feira, o deputado federal Emerson Lucena (Progressistas), pai do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), afirmou nas redes sociais, que estava a caminho do sul da Jordânia, na fronteira com a Arábia Saudita, aonde iria se encontrar com o grupo de brasileiros para retornar ao Brasil.

Veja também