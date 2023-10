A- A+

Racismo Prefeito de cidade no RJ é levado para delegacia após chamar balconista de lanchonete de "negrinha" Irineu Nogueira teria se irritado após ser impedido de abrir a vitrine para pegar um salgado

O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira Coelho, do MDB, é investigado após supostamente chamar, nesta terça-feira (17), uma balconista de lanchonete de "negrinha".

O estabelecimento fica na avenida Marcílio Dias, em Resende, no Sul Fluminense. A vítima procurou a polícia para fazer o registro de ocorrência, explicando que o político a xingou após ser impedido de pegar um salgado na vitrine do local.

À polícia, a mulher contou que Irineu chegou à lanchonete e abriu a vitrine dos salgados. Imediatamente, ela teria advertido o político, explicando que os clientes não têm permissão para fazer aquilo, principalmente pelo descumprimento de medidas da Vigilância Sanitária.

Após ser contrariado, ele teria começado a xingar, referindo-se a ela com palavrões. Em seguida, teria se direcionado a uma colega da vítima dizendo: "Meu problema não é com você, é com aquela negrinha lá".

Por volta das 20h desta terça-feira (17), Irineu chegou à 99ªDP (Itatiaia) para prestar depoimento. Segundo o site da Prefeitura de Itatiaia, Irineu Nogueira tem 60 anos, é casado e pai de três filhos.

Há 41 anos, ele abriu um empreendimento em Penedo, também no Sul Fluminense, e hoje tem dois comércios no município, onde emprega mais de 60 pessoas.

