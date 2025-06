Prefeito de Kharkiv compartilha imagens de ataque de drone em área residencial

A- A+

O prefeito da cidade ucranina de Kharkiv, Igor Terekhov, publicou nesta quinta-feira (5) um vídeo mostrando o momento em que drones russos Shahed atingiram prédios residenciais na cidade. O político compartilhou a filmagem no Telegram, mostrando o ataque que feriu pelo menos 17 pessoas, de acordo com relatórios preliminares do serviço de emergência estadual.



Em maio, as regiões de Donetsk, Kharkiv e Kherson foram atacadas, deixando cinco pessoas mortas. Na ocasião, a Rússia bombardeou um ônibus no nordeste da Ucrânia, próximo da fronteira entre os dois países, deixando nove mortos e sete feridos.

A ação ocorreu horas depois das primeiras negociações diretas por um cessar-fogo na guerra em três anos. No entanto, as autoridades russas e ucranianas, que estiveram na Turquia, não conseguiram chegar a um acordo de paz.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu o ataque como "assassinato deliberado de civis", acrescentando que "os russos dificilmente não perceberam que tipo de veículo estavam atingindo". Além disso, ele lamentou a oportunidade perdida nas negociações de paz na Turquia, dizendo que "a Ucrânia há muito propõe um cessar-fogo total e incondicional para salvar vidas".

Negociações

Nesta segunda-feira, Rússia e Ucrânia concordaram, em Istambul, onde participaram de negociações diretas, em trocar todos os seus prisioneiros de guerra gravemente feridos e os menores de 25 anos, além de 6 mil corpos de soldados de cada lado, disse o negociador-chefe ucraniano. As tratativas, que terminaram em menos de duas horas e sem um acordo de cessar-fogo, aconteceram um dia após os dois países lançarem seus maiores ataques aéreos contra os territórios um do outro, que resultou por um lado em ao menos 40 aviões russos abatidos em solo pela Ucrânia, e na morte de 12 soldados ucranianos em um campo de treinamento.

— Concordamos em trocar todos os prisioneiros de guerra gravemente feridos e gravemente doentes. A segunda categoria são os jovens soldados de 18 a 25 anos, em um formato de todos por todos — disse o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov. — Também concordamos em devolver 6 mil corpos de soldados mortos [por outros] 6 mil.

Durante as negociações, a Rússia também propôs um cessar-fogo parcial de "2 a 3 dias" em alguns setores do front para a retirada de corpos de soldados, anunciou o negociador-chefe russo, Vladimir Madinsky, enquanto Kiev insiste em uma trégua total e incondicional.

— O lado russo continuou a rejeitar a proposta de cessar-fogo incondicional — disse o negociador ucraniano Sergei Kislitsia aos repórteres.

A Ucrânia propôs à Rússia que outra rodada de negociações seja realizada entre 20 e 30 de junho, disse Umerov, acrescentando que as delegações devem concordar com uma reunião entre os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin, uma proposta que o Kremlin rejeitou até agora.

A delegação russa apresentou aos ucranianos um memorando sobre "os meios para estabelecer uma paz duradoura" e as medidas necessárias "para alcançar um cessar-fogo abrangente", disse o negociador. De acordo com o memorando, publicado por agências de notícias russas, Moscou pediu a Kiev que retirasse suas tropas das quatro regiões ucranianas cuja anexação a Rússia reivindica, como pré-condição para qualquer cessar-fogo abrangente.

Por sua vez, os ucranianos forneceram a Moscou uma lista de centenas de crianças que, segundo eles, foram "deportadas" pela Rússia e exigem sua repatriação.

Moscou e Kiev estão conversando sob pressão do presidente americano, Donald Trump, cujo fim da guerra era uma de suas promessas de campanha. Após a reunião desta segunda-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou sua disposição de sediar uma reunião entre os três líderes em um esforço para acabar com o conflito.

— Meu maior desejo para ambos os lados é reunir Putin e Zelensky em Istambul ou Ancara, e até mesmo trazer Trump para o lado deles, se eles aceitarem — disse ele, acrescentando que a Turquia "tomará medidas" para facilitar tal encontro.

Trump, que quer um fim rápido para a guerra de três anos, "está aberto a isso (uma cúpula tripartite) se chegar a esse ponto, mas ele quer que ambos os líderes e ambos os lados se sentem à mesa juntos", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em Washington.

O americano já acusou ambos os lados de intransigência, tentando pressioná-los a negociar. Na semana passada, após um ataque russo a Kiev, Trump atacou duramente Putin, descrevendo-o nas redes sociais como "absolutamente LOUCO". Trump disse que estava considerando impor sanções adicionais a Moscou, mas ainda não tomou nenhuma medida.

Veja também