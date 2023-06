Prefeito de Miami registra candidatura à Presidência dos EUA pelo Partido Republicano

A- A+

O prefeito de Miami, Francis Suarez, registrou sua candidatura à Presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira (14), de acordo com documentos da Comissão Eleitoral Federal. Ele se junta ao grupo de republicanos que tem a esperança de desafiar o favoritismo nas primárias do ex-presidente americano Donald Trump, envolvimento em uma série de processos na Justiça.

Suarez, de 45 anos, deve fazer um anúncio oficial na quinta-feira em um discurso a apoiadores. Ele se junta a cerca de uma dúzia de candidatos — todos atrás de Trump nas pesquisas.

O prefeito é o terceiro candidato da Flórida, que recentemente se tornou um reduto republicano, seguindo os passos do governador Ron DeSantis e do próprio Trump, que tem vivido em sua residência no resort Mar-a-Lago desde que deixou a Casa Branca.

A maioria dos candidatos republicanos irá se enfrentar em um primeiro debate marcado para 23 de agosto.

O vencedor da disputa nas primárias enfrentará o candidato escolhido pelo Partido Democrata — muito provavelmente o presidente americano Joe Biden — nas eleições de novembro de 2024.

Veja também

Mundo Chefe do necrotério da universidade de Harvard é acusado de vender restos humanos