Prefeito de Nova York é denunciado por agressão sexual ocorrida em 1993

O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi acusado de agressão sexual em um caso que remonta a 1993, denúncia amparada por uma lei que expira nesta quinta-feira (23) e que permite às vítimas de violência sexual prestarem queixas já prescritas.

De acordo com a acusação apresentada de forma virtual na noite de quarta-feira, a demandante, que não teve sua identidade revelada, acusa Adams de "agressão sexual, lesões e discriminação no emprego com base no gênero e sexo da requerente, retaliação, ambiente de trabalho hostil e imposição intencional de sofrimento emocional", quando ambos trabalhavam na prefeitura de Nova York, de acordo com vários meios de comunicação locais.

"O prefeito não sabe quem é essa pessoa. Se eles já se conheceram, ele não se lembra. Mas ele nunca faria nada para prejudicar fisicamente outra pessoa e nega veementemente tal afirmação", disse a assessoria de imprensa do prefeito em mensagem enviada à AFP.

A denunciante pede uma compensação financeira de US$ 5 milhões (R$ 24,4 milhões na cotação atual), segundo a imprensa.

Eric Leroy Adams, de 63 anos, foi capitão da polícia de Nova York antes de entrar para a política local pelo Partido Democrata. Ele é prefeito da cidade desde 2022.

Nos últimos dias, a Suprema Corte de Nova York tem recebido uma série de denúncias de agressão sexual amparadas pela lei conhecida como 'Adult Victims Act', que permite a apresentação de queixas de abusos sexuais já prescritos.

Além de Adams, também forem denunciados o vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, o ator Jamie Foxx, o rapper Sean Combs e o produtor Jimmy Iovine.

