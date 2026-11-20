A- A+

ESTADOS UNIDOS Prefeito de Nova York propõe adiar fechamento da prisão de Rikers Island Em 2017, o então prefeito Bill de Blasio havia se comprometido a fechar até agosto de 2027 a famosa prisão da maior cidade dos Estados Unidos

O prefeito democrata de Nova York, Zohran Mamdani, apresentou nesta sexta-feira (20) um plano para fechar o insalubre complexo penitenciário de Rikers Island em 2032, cinco anos depois do prazo inicialmente previsto.

Em 2017, o então prefeito Bill de Blasio havia se comprometido a fechar até agosto de 2027 a famosa prisão da maior cidade dos Estados Unidos, pela qual passaram personalidades como Mike Tyson, Dominique Strauss-Kahn, Harvey Weinstein, Tupac Shakur e Sid Vicious.

No entanto, a menos de um ano desse prazo, apenas algumas unidades de detenção foram fechadas, e as quatro prisões menores destinadas a substituí-las - localizadas em Manhattan, Brooklyn, Queens e no Bronx - ainda estão em construção.

"Há décadas, os nova-iorquinos pedem um sistema prisional seguro e humano", declarou Mamdani em um comunicado. "Temos a obrigação legal e moral de fechar Rikers", afirmou.

Segundo o prefeito, o plano para fechar a prisão de Rikers reduzirá as prisões preventivas e a morosidade dos processos judiciais, além de prever um investimento de 146 milhões de dólares (R$ 859,8 milhões) em programas de prevenção à criminalidade, como atendimento em saúde mental e tratamento de dependência química.

A administração municipal, liderada pelo prefeito democrata, e diversas ONGs atribuem o atraso no fechamento de Rikers à pandemia de covid-19 e à falta de empenho do prefeito anterior, Eric Adams, que ocupou o cargo entre 2022 e 2025.

Segundo o plano de Mamdani, a primeira unidade prisional a ser inaugurada será a de Brooklyn, em 2029.

Rikers Island foi inaugurada em 1932, em uma ilha entre Queens e o Bronx. Em 2015, foi colocada sob supervisão da Justiça federal após a revelação de episódios de violência sistemática.

Após o fechamento da prisão, a prefeitura de Nova York planeja transformar a ilha em um centro de tratamento de esgoto e produção de energia renovável.

Veja também