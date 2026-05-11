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MUNDO Prefeito de Paris quer garantir "direito ao belo" na cidade Cidade é alvo de críticas recorrentes nas redes sociais por causa do lixo nas ruas, da presença de ratos e do mobiliário urbano em mau estado

O novo prefeito de Paris, o socialista Emmanuel Grégoire, anunciou nesta segunda-feira (11) uma série de medidas, como uma melhor limpeza das ruas, para garantir o "direito ao belo" na capital do principal destino turístico mundial.

Além das imagens de cartãopostal da Torre Eiffel ou de Montmartre, Paris é alvo de críticas recorrentes nas redes sociais por causa do lixo nas ruas, da presença de ratos e do mobiliário urbano em mau estado.

Sob a hashtag #SaccageParis, as críticas se concentraram nos últimos anos na antecessora de Grégoire, a também socialista Anne Hidalgo, acusada de negligenciar a cidade e de se preocupar apenas em adaptála às mudanças climáticas.

"Conheço o descontentamento de muitas parisienses e de muitos parisienses em relação à qualidade do espaço público e, às vezes, eu o compartilho", admitiu ao jornal Le Figaro seu sucessor, que busca garantir "o 'direito ao belo' em todos os bairros".

O prefeito prometeu "continuar as transformações iniciadas” pela antiga dirigente, mas "melhorando o padrão de vida em geral" e com uma "exigência de limpeza e de bemestar".

Seu plano prevê concentrarse na limpeza das ruas, na conservação de fachadas e na proteção do patrimônio de Paris, incluindo o mobiliário histórico, entre outros pontos.

O novo dirigente, que assumiu em março, prevê também cuidar de "1.000 pontos críticos" onde o espaço público se degrada, como áreas de "ultrafrequência turística", como o Campo de Marte e os arredores das estações de trem.

Quase 50 milhões de pessoas visitaram Paris ou sua região em 2025, segundo dados do órgão de promoção turística regional Visit Paris Region.

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