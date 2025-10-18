Prefeito de Santa Cruz decreta luto de 3 dias por vítimas de acidente na BR-423 no agreste de PE

A- A+

O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão, decretou luto oficial de três dias em respeito às vítimas do grave acidente ocorrido na noite da sexta-feira (17), na BR-423, entre os municípios de Saloá e Paranatama, no Agreste de Pernambuco.

O tombamento de um ônibus que transportava feirantes deixou 15 mortos e vários feridos.

Em nota, o gestor lamentou profundamente a tragédia e prestou solidariedade às famílias.

“Eles vieram até Santa Cruz do Capibaribe com o propósito que a gente reconhece de longe: trabalhar, comprar, lutar por dias melhores. Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos”, escreveu Helinho Aragão.

O prefeito destacou ainda que “por respeito à história, à luta e à dignidade de cada uma dessas vítimas”, o município está em luto oficial. “Que Deus conforte os corações dilacerados pela saudade, fortaleça os que ainda lutam pela vida e derrame paz sobre todos os que sofrem”, concluiu.

Confira a nota nda íntegra:

"Eles saíram de Brumado, na Bahia, com o coração cheio de esperança. Vieram até Santa Cruz do Capibaribe com o propósito que a gente reconhece de longe: trabalhar, comprar, lutar por dias melhores. Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos. Na noite da última sexta-feira (17), no caminho de volta para casa, o ônibus em que estavam se envolveu em um grave acidente na BR-423, entre Paranatama e Saloá. 15 vidas foram perdidas. Muitas outras ainda seguem hospitalizadas, lutando para sobreviver. Neste momento de profunda tristeza, Santa Cruz do Capibaribe se une em oração e solidariedade. Nos solidarizamos com as famílias, com os amigos, com cada pessoa que amanheceu em luto. Por respeito à história, à luta e à dignidade de cada uma dessas vítimas, foi decretado Luto Oficial de 3 dias no município. Que Deus conforte os corações dilacerados pela saudade, fortaleça os que ainda lutam pela vida e derrame paz sobre todos os que sofrem." - Helinho Aragão - Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que havia saído de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE), seguia de volta à Bahia quando o motorista perdeu o controle, invadiu a contramão, atingiu rochas às margens da rodovia, voltou para a pista e colidiu em um barranco de areia, tombando logo em seguida.

O acidente aconteceu por volta das 19h45, no Km 126,9 da BR-423, nas imediações da Serra dos Ventos, em Saloá.

Foram confirmadas pela PRF, até o momento, cerca de 15 mortes no local, sendo 11 mulheres e 4 homens. O número de feridos ainda não foi informado oficialmente.

Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que podiam estar sem cinto de segurança. Havia 30 pessoas na lista de passageiros.

Investigação

O motorista sofreu ferimentos leves e testou negativo para álcool no bafômetro. Ele foi atendido e levado à Delegacia de Garanhuns, onde prestou depoimento.

O Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto de Criminalística (IC) e IML estiveram no local. A rodovia ficou interditada por mais de oito horas e foi liberada na madrugada deste sábado (18).

A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que gerou grande comoção no Agreste e entre os comerciantes que frequentam o Moda Center Santa Cruz.

