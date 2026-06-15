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Agreste Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe tem carro roubado em assalto à mão armada; crime é gravado Crime foi praticado por dois homens em uma moto

O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, Helinho Aragão (PSD), foi vítima de assalto e teve o carro roubado na noite do último sábado (13).

O crime aconteceu no bairro Nova Santa Cruz e foi gravado por uma câmera de segurança que registrou o momento em que uma moto com dois homens se aproxima da vítima.

O prefeito havia acabado de descer de um veículo branco e estava na calçada, aguardando a abertura do portão de um imóvel, quando foi rendido por um dos criminosos que estava com arma em punho.



Um segundo homem que acompanhava o político também foi abordado.

As imagens mostram quando o suspeito direciona o prefeito e o homem para dentro da residência, enquanto o segundo criminoso fica na rua.

Segundos depois, o assaltante deixa o imóvel e vai em direção ao veículo da vítima, enquanto o comparsa foge na motocicleta.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de roubo de veículo por meio do 24º BPM.

"Após o acionamento, foi realizada uma operação conjunta com a Guarda Municipal do município. Durante as diligências, o veículo foi localizado", destacou a corporação.

Já a Polícia Civil do estado (PCPE) informou que registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe e que o carro recuperado foi restituído ao proprietário.

"As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os envolvidos", ressaltou a PCPE.

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