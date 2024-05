A- A+

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA Prefeito de SC sugere que enchentes do RS ocorrem por estado ter menos igrejas e mais centros Internautas criticam declaração do político de Barra do Sul e apontam intolerância religiosa

O prefeito de Barra do Sul (SC), Valdemar Rocha, sugeriu que as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul há quase um mês ocorreram porque o estado tem menos igrejas que centros, dando a entender que se tratavam de religiões de matriz africana. A declaração foi dada na semana passada em entrevista à Rádio FM Litoral, de Santa Catarina.

"O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? É aquela enchente. Mas aí nós fomos ver uma estatística aí, e é o estado que menos tem igreja. E lá é centro de, de, de... que não agrada aos olhos de Deus. Será que Deus não está chamando eles a uma responsabilidade?", questionou, sem informar a fonte da estatística sobre templos religiosos no estado.

A declaração do prefeito foi duramente criticada nas redes sociais. Na última semana, internautas levantaram que a intolerância religiosa é crime no Brasil e pedem a penalização do político diante das declarações.

Eleito vice-prefeito de Barra do Sul em 2020, Valdemar Rocha passou a comandar a cidade oficialmente em junho de 2023, quando o então prefeito Antônio Rodrigues ter sido preso por fraude em licitações públicas e foi afastado do cargo pela Câmara de Vereadores local.

