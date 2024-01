A- A+

RIO DE JANEIRO Prefeito decreta situação de emergência no Rio após impacto causado pela chuva Decisão foi publicado no DIário Oficial na tarde deste domingo

Em razão dos impactos e danos provocados pelas chuvas, o prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência no município do Rio de Janeiro. A decisão foi publicado no Diário Oficial na tarde deste domingo. O temporal que atingiu a cidade na madrugada deste domingo causou mortes e tragédias em diversos bairros. Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou nove pessoas mortas na Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense. Algumas vítimas ainda não foram identificadas.



Em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, foram usados cães farejadores nas buscas pelo homem encontrado morto, soterrado num deslizamento de terra na Rua Moraes Pinheiro. Próximo dali, em Acari, segundo os bombeiros, uma senhora foi achada morta dentro de casa na Rua Matura, provavelmente vítima de afogamento. Na Baixada, uma mulher foi encontrada sem vida na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, vítima de afogamento. E, em São João de Meriti, um homem foi a óbito na Rua Neuza ao ser atingido por uma descarga elétrica. Ainda há uma pessoa desaparecida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo o Alerta Rio, neste domingo uma frente estacionária no oceano ainda influencia o tempo no município do Rio. Assim, o céu estará predominantemente nublado e há previsão de chuva fraca a qualquer momento, podendo ser moderada no período da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 23°C e máxima de 31ºC.

O governador Cláudio Castro afirmou que está em contato com os prefeitos fluminenses, acompanhando a situação dos municípios para atender cada demanda e agilizar a atuação das secretarias. Na área assistencial, por exemplo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, já está montando dentro do Restaurante do Povo de Duque de Caxias um centro de preparo e distribuição de refeições que serão entregues para abrigos nas cidades afetadas pela chuva.

A pasta atua junto às prefeituras para poder disponibilizar o Cartão Recomeçar para desabrigados. O governador também determinou à Secretaria de Saúde o reforço nas equipes dos hospitais estaduais.

— Reafirmo nosso compromisso em dar total suporte às prefeituras fluminenses, e atender cada demanda para apoiar a população. Todo o Governo do Estado está mobilizado nessa força-tarefa com ajuda humanitária e com o envio de equipamentos, como retroescavadeiras, por exemplo. E as equipes das secretarias também estão em contato contínuo com os municípios. Nossa atuação é permanente – declarou Cláudio Castro.s.

Veja também

Benção A 44ª edição da cerimônia Águas de Oxalá de Olinda leva tradição e emoção ao Sitío Histórico