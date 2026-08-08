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TRAGÉDIA Prefeito defende suspensão temporária de voos panorâmicos no Rio para Anac ampliar fiscalização Eduardo Cavaliere cobra providências após acidente que deixou quatro mortos e defende fiscalização mais rigorosa de helipontos, aeronaves e manutenção

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, pediu à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que tome providências a pós a queda de um helicóptero que deixou quatro mortos na região da Vista Chinesa, neste sábado.

Entre as medidas, Cavaliere sugeriu a possibilidade de suspensão dos voos panorâmicos por uma ou duas semanas, ou pelo período necessário para que a agência faça uma fiscalização mais rigorosa de helipontos, aeronaves e manutenção.

O prefeito relacionou a cobrança à ocorrência de mais de um acidente aéreo na cidade em um intervalo de cerca de um mês e meio. No caso deste sábado, quatro pessoas morreram após o helicóptero cair em uma área de mata na região da Vista Chinesa.

— Eu quero que a Anac tome essas medidas, inclusive com a possibilidade de suspensão de voos panorâmicos por uma semana ou por duas semanas, ou pelo tempo que seja necessário para a Anac fazer uma fiscalização mais intensa nos helipontos, nas aeronaves, na manutenção dessas aeronaves, para que a gente possa ter segurança dos visitantes que visitam a cidade, dos turistas que visitam a cidade e da população que circula aqui pela cidade — afirmou Cavaliere.

Cavaliere ressaltou que cabe à agência federal decidir quais medidas serão adotadas.

—A Anac vai precisar tomar uma decisão, se posicionar. O que a gente tá dizendo aqui, eu como prefeito, de novo, é que essa competência é da Anac, essa competência é federal para fazer esse tipo de análise. Estou chamando a atenção: a gente não pode deixar passar despercebido porque é mais um acidente aéreo no Rio de Janeiro em cerca de um mês e meio. Então, o que a prefeitura tá pedindo à Anac é que tome providências — disse.

Cavaliere foi ao local do acidente acompanhar o trabalho das equipes de resgate. Segundo o prefeito, ele entrou em contato com o presidente da Anac e a prefeitura encaminhou um comunicado à agência pedindo providências em relação aos voos na cidade.

— Isso não pode ser considerado normal. Fiz questão de ligar para o presidente da Anac e encaminhamos imediatamente um comunicado da Prefeitura do Rio para que tome providências em relação aos voos no Rio de Janeiro — afirmou.

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