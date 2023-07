Prefeito de Paulista diz que processou seguradora responsável por prédio que desabou no Janga

A- A+

O prefeito do Paulista, Yves Ribeiro, informou, na noite desta quarta-feira (12), que processou a seguradora SulAmérica, responsável pelos imóveis do Conjunto Beira-Mar, onde um prédio desabou parcialmente na última sexta (7), deixando 14 mortos e sete feridos, no bairro do Janga.



Após vistoria da Defesa Civil da cidade, mais cinco blocos (D14, C11, C12, C14 e C15) foram interditados, totalizando 18 apenas no condomínio e 22 no município, somando casos a partir de 2007. Além disso, outras 106 residências passaram por vistorias desde maio deste ano segundo o prefeito



"Nosso procurador (Geraldo Lima) entrou com uma ação pedindo que a seguradora derrube esses prédios. No lugar, a gente pode construir um projeto “Minha Casa, Minha Vida” para devolver a essa população uma casa com segurança e dignidade. É importante essa entrada da Justiça para a gente tomar essa providência de imediato", afirmou.



“É uma questão judiciária e precisamos respeitar a Justiça. A empresa é quem deveria não ter deixado (as pessoas residirem no local). O dinheiro que eles têm em caixa é das pessoas que moravam e pagavam. Por isso, nós entramos na Justiça para que outros prédios não caiam e mais pessoas percam a vida”, completou o prefeito, citando que a demolição dos imóveis ficará a cargo da seguradora.

A Prefeitura do Paulista ainda informou que a Defesa Civil está produzindo um laudo com levantamento sobre o número e o perfil social das famílias que residiam no local. O Conjunto Beira-Mar tem, ao todo, 37 prédios e 1.711 apartamentos. Também será feito um pré-cadastro para a concessão de auxílio-moradia para os moradores afetados pela tragédia.



“A partir deste mês, teremos o auxílio-moradia de R$ 250. Já foi autorizado pagar não somente o auxílio, mas também dar um apoio psicológico e de alimentação. Não sabemos quanto vamos gastar, mas temos uma parceria boa com o Governo Federal e o Governo do Estado. Também recebi telefonemas de empresários que podem entrar nesse apoio para ajudar as pessoas”, detalhou o prefeito.

