Prefeito do Recife entrega Medalha do Mérito Capibaribe ao Comandante Militar do Nordeste

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), entregou a medalha que concede o grau Grão-Cruz da Ordem do Mérito Capibaribe ao Comandante Militar do Nordeste, o general Maurílio Ribeiro, em solenidade realizada no salão de honra do CMNE, na manhã desta segunda-feira (8). A homenagem é a mais alta comenda da gestão municipal e reconhece pessoas físicas e jurídicas pelos relevantes serviços prestados à cidade do Recife.

Ao explicar a escolha do general para ser agraciado com a honraria, João Campos citou o engajamento do militar na defesa do projeto de construção da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco como um dos motivos para a entrega da comenda.

“A gente sabe que esse foi um tempo de muito trabalho pelo povo do Recife, seja nos momentos mais desafiadores da cidade, momentos de chuva, de calamidade, mas também de conquistas. E sabemos que o trabalho nesses últimos anos, foi muito também em função da luta pela Escola de Sargentos, para o nosso Estado, no entorno da nossa capital. Foi uma luta muito importante e se não fosse pela dedicação de vocês, a gente não teria essa conquista”, destacou o prefeito.

Após receber a homenagem, o general reconheceu o gesto com elogios ao relacionamento institucional da Prefeitura do Recife com o Exército Brasileiro. Maurílio Ribeiro disse acolher a homenagem não somente como uma honra pessoal, mas também à instituição que ele representa.

“Sei, apesar de um pouco dessa comenda estar dirigida à pessoa, o general Ribeiro, que grande parte dessa homenagem é dirigida à instituição, que eu tenho alegria de representar. Entendo que muito disso é para homenagear alguém que representa essa instituição de estado de caráter nacional e permanente, que é um patrimônio da nação brasileira, formada por homens e mulheres que vieram das mais diversas origens da nossa sociedade e que trabalham juntamente para essa sociedade que eles pertencem. Por isso que historicamente o Exército Brasileiro tem essa forte interação e principalmente compromisso com a sociedade”, declarou o general.

A entrega da homenagem estava programada para esta terça-feira (9), quando o general Ribeiro irá passar o comando da região para o general Carlos Machado, atual chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. No entanto, foi antecipada pelo prefeito do Recife, porque Campos viaja a Brasília para receber o prêmio Governador Eduardo Campos da Câmara dos Deputados. O novo responsável pelas tropas do Nordeste acompanhou a cerimônia ao lado do homenageado.

Além dele, secretários da gestão da capital pernambucana também marcaram presença na solenidade, entre eles o secretário de Transformação Digital, Rafael Cunha, de Turismo e Lazer, Thiago Angelus, de Articulação Política e Social, Gustavo Monteiro e o de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebêlo.

