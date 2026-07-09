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Zona Norte Prefeito do Recife, Victor Marques abre temporada de férias no Parque da Tamarineira, no Recife Parques, escolas municipais e unidades do Compaz oferecem programação gratuita até o próximo dia 23

O prefeito do Recife, Victor Marques, abriu a temporada de férias. Parques, escolas municipais e unidades do Compaz oferecem programação gratuita até o próximo dia 23. Maior parte não precisa de agendamento.

São mais de 200 atividades e as opções podem ser encontradas no aplicativo Conecta Recife. No fim da tarde desta quinta-feira (9), o prefeito deu o pontapé nas brincadeiras infantis e arriscou bater uma bolinha com a meninada.

A temporada de férias foi aberta no Parque da Tamarineira, Zona Norte do Recife, com contação de histórias, músicas, banhos na fonte, brinquedos e muita diversão.

Segundo o prefeito, só durante esta quinta-feira, a organização estimou que cerca de mil crianças circularam no Parque da Tamarineira.

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