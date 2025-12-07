Dom, 07 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo06/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
crime

Prefeito é assassinado durante destile natalino na Guatemala

Ataque armado ocorreu na aldeia Obero

Reportar Erro
Prefeito do município de Masagua, Nelson Marroquín, faleceu depois de ataque armadoPrefeito do município de Masagua, Nelson Marroquín, faleceu depois de ataque armado - Foto: Facebook/Reprodução

O prefeito de uma cidade no leste da Guatemala foi assassinado por pessoas não identificadas na noite de sábado enquanto participava de um desfile natalino, informou, neste domingo (7), a Associação Nacional de Municípios (Anam).

O ataque armado contra o prefeito do município de Masagua, Nelson Marroquín, ocorreu na aldeia Obero, 70 quilômetros a leste da capital guatemalteca, informou um porta-voz da Anam.

Marroquín, de 38 anos, faleceu devido aos ferimentos dos disparos enquanto era levado ao hospital de Escuintla. Um de seus seguranças também ficou ferido e está recebendo atendimento médico.

Leia também

• Netanyahu prevê passar 'muito em breve' para segunda fase do cessar-fogo em Gaza

• Teerã anuncia retorno dos EUA de cerca de 50 iranianos devido a restrições migratórias

• Chanceler alemão reafirma seu apoio a Israel em Jerusalém

"Expresso meu total repúdio pelo assassinato do prefeito de Masagua", afirmou o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, na rede social X.

O mandatário disse que deu "instruções" ao Ministério do Interior para que os responsáveis pelo "ato desprezível" sejam levados "à justiça".

A taxa de homicídios na Guatemala passou de 16,1 por cada 100.000 habitantes em 2024 para 17,65 este ano (mais do que o dobro da média mundial), segundo o Centro de Pesquisas Econômicas Nacionais.

Em outubro, a fuga de 20 membros de grupos criminosos de uma prisão provocou a pior crise do governo de Arévalo, que começou em janeiro de 2024. Diversos setores sociais e empresariais criticaram o mandatário por falhas na segurança.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter