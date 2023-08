A- A+

VIOLÊNCIA Prefeito é baleado no pescoço enquanto fazia videochamada com noiva, na Bahia Noiva testemunhou o crime e acionou a polícia

Prefeito da cidade baiana de Muritiba, Danilo de Babão (PSD) foi baleado no pescoço na noite de segunda-feira (8), em seu sítio, localizado na zona rural do município. De acordo com o g1 Bahia, o político fazia uma videochamada com a noiva quando foi alvejado.

A Polícia Militar da Bahia informou que três homens armados chegaram ao local por volta das 23h. A noiva, que assistiu ao crime, acionou a corporação.

Danilo de Babão conseguiu fugir para uma região de mata. Ele foi socorrido por policiais militares e não corre risco de morrer.

O prefeito foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas e depois transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde segue internado.

Os criminosos roubaram dinheiro, o celular e a chave do carro do prefeito. Em seguida, fugiram. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Cidade faz aniversário nesta terça-feira

Em nota, a Prefeitura de Muritiba informou que exames de imagens revelaram lesões superficiais e o prefeito permanecerá em observação.

A cidade comemora 104 anos nesta terça-feira e, apesar do crime contra o prefeito, a prefeitura informou que a programação segue confirmada.

"Apesar das graves adversidades sofridas, o prefeito Danilo Sampaio solicitou à equipe de gestão que todas as atividades cívicas previstas para a comemoração do aniversário da cidade fossem mantidas", diz um trecho da nota.

