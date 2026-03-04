A- A+

AMAPÁ Prefeito e vice de Macapá são afastados por suspeita de fraude em licitações de obras em hospital Operação deflagrada pela PF cumpre determinação do STF. Dr. Furlan anunciou sua filiação ao PSD, e Gilberto Kassab definiu sua gestão como 'extraordinária'

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação para apurar um suposto esquema de fraude em licitações firmadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (AP).

Entre os alvos estão o prefeito da capital, Dr. Furlan (PSD), e o vice-prefeito, Mario Neto (MDB), que foram afastados de seus respectivos cargos. Endereços ligados aos gestores também são alvos de mandados de busca e apreensão, conforme informações do g1.

Intitulada "Operação Paroxismo", a segunda fase da ação policial cumpre mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento dos servidores públicos investigados por um prazo de 60 dias. Há 13 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nas capitais Macapá, Belém (PA) e Natal (RN).

Segundo a PF, há indícios de existência de um "esquema criminoso" que envolve agentes públicos, como Furlan e Mario Neto, e empresários. O objetivo é direcionar licitações, desviar recursos públicos e lavar dinheiro no projeto de engenharia e de execução das obras do Hospital Geral Municipal da cidade.

'Gestão extraordinária'

Na terça-feira, Furlan esteve em Brasília para anunciar sua filiação ao PSD, presidido por Gilberto Kassab. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo ao lado do líder partidário, que o chamou de "prefeitão" e disse estar "muito feliz" em recebê-lo na sigla.

"Você, prefeitão, meu querido Furlan, é muito bem-vindo no PSD. Um partido que já está ao seu lado na sua extraordinária gestão à frente da prefeitura de Macapá. Uma pessoa com a sua qualificação faz o PSD se sentir muito honrado e valorizado em ter como filiado alguém com sua envergadura", disse Kassab a Furlan, que deixou o MDB.

Furlan afirmou que a troca de legenda marca "um novo momento, uma nova caminhada e a construção de um projeto sempre pensado no bem maior para o povo". O prefeito foi reeleito, em 2024, com 85,08% dos votos válidos, o maior percentual entre todas as capitais brasileiras.

