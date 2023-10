Prefeito João Campos anuncia construção de ponte que vai interligar bairros de Areias e Imbiribeira

A- A+

Uma obra esperada e necessária para agilizar o tráfego da população foi anunciada nesta terça-feira (3) e deverá começar imediatamente.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), divulgou o início das construções da Ponte Júlia Santiago, que vai cruzar o Rio Tejipió, ligando os bairros de Areias e Imbiribeira, nas zonas Oeste e Sul da capital, respectivamente.

Ao todo, R$ 91 milhões serão investidos, e a obra deve ser entregue à população em até 36 meses.

A intervenção beneficiará motoristas, ciclistas, pedestres e usuários do transporte público, numa extensão total de 2,3 quilômetros, incluindo a construção da ponte com 335 metros de comprimento e o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza, entre outras melhorias. A ponte possuirá quatro faixas de rolamento, duas faixas de passeio e ciclofaixa.

A primeira etapa é a instalação dos canteiros de obras, sendo o principal localizado no bairro de Areias. Em seguida, será feito o aterro para a colocação dos 21 mil metros de estacas das fundações e, na sequência, a cravação das estacas, fundação, colocação das vigas e lajes de concreto.

Após a conclusão da ponte, com a colocação dos encontros e rampas, será realizada a urbanização das vias.

Ela vai agilizar também o fluxo entre duas avenidas importantes como Recife e Mascarenhas de Moraes, promete ser a maior já construída na capital pernambucana nos últimos 40 anos. Segundo João Campos, a redução do trajeto entre um bairro e outro vai ser de, pelo menos, 40%.

Prefeito João Campos (PSB), do Recife | Foto: Walli Fontenele / Folha de Pernambuco

"Isso representa que quem faz um percurso, por exemplo, em 10 minutos, vai poder fazer em torno de cinco a seis. Isso é uma redução muito importante, se você passa uma hora, você faz perto de 30 minutos. Para situar, quem vem pela avenida Recife, na altura do Conjunto Ignês e Andreazza, que é aquele conjunto habitacional bem grande, vai poder entrar na avenida Tapajós e vai sair perto da Lagoa do Araçá, na Mascarenha de Moraes", explicou o gestor municipal.

Confira o esquema abaixo Ponte Júlia Santiago promete ser a maior já construída nos últimos 40 anos | Foto: Divulgação/PCR

A obra será executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e contemplará também implantação de ciclofaixa bidirecional, novos abrigos de ônibus, embutimento da rede de telecomunicações, melhoria na rede de drenagem e na iluminação pública, além da requalificação do pavimento.

A construção também gera emprego. Ainda de acordo com Campos, pelo menos 300 oportunidades diretas de trabalho vão ser geradas com o serviço.

"Isso representa renda para todas essas famílias, e a gente prioriza sempre a contratação local. Pessoas do Recife, pessoas aqui do entorno da obra que vão ver a tudo acontecer muito de perto e que podem ajudar também trabalhando", salientou.

A única ponte do Recife que tem nome de mulher é a Princesa Isabel, que fica sobre o Rio Capibaribe, ligando a rua do Sol à rua da Aurora, no trecho entre a Praça da República e a rua Princesa Isabel, unindo os bairros de Santo Antônio e da Boa Vista, no centro da capital pernambucana. Ela foi inaugurada em 1863. Agora, com a Júlia Santiago, um novo marco se inicia na cidade.

"Júlia foi a primeira vereadora do Recife, uma mulher que resistiu e lutou contra a ditadura, pela democracia e pelos direitos das mulheres. É muito justo uma cidade poder homenagear uma mulher numa obra dessa dimensão. Com certeza vai honrar a história dela, e que ela seja sempre uma referência para as futuras gerações, para lembrar a importância da luta democrática", finalizou João Campos.

Reformas de outras pontes

Além da construção de novas estruturas, como, por exemplo, a ponte Iputinga-Monteiro, a Prefeitura do Recife também trabalha na recuperação e manutenção de pontes, pontilhões e passarelas da cidade, com o objetivo de garantir a segurança de quem faz uso desses equipamentos, muitos deles já conhecidos cartões postais da capital do Estado. Já foi entregue a recuperação estrutural das pontes da Torre, do Derby e Motocolombó.

No momento, a gestão municipal trabalha na requalificação da Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, e da Ponte Princesa Isabel. As intervenções fazem parte do programa de recuperação e conservação de pontes da cidade que também já beneficiou com ações nas juntas de dilatação dos viadutos Joana Bezerra, Via Mangue e Avenida Norte.

Os serviços periódicos de manutenção das pontes abrangem a pintura das estruturas, pequenos consertos nos elementos mais visíveis como guarda-corpo, vigas de bordo, iluminação e passeios, por exemplo. Estas ações também funcionam como uma camada de impermeabilização para o concreto, além de eliminar as pichações existentes nas estruturas.

Veja também

EUA Filho de Biden declara inocência em processo por posse ilegal de arma