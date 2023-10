A- A+

SAÚDE Prefeito lança Corrida dos Morros na Zona Norte do Recife; pessoas com TEA poderão se inscrever Evento promete revolucionar a forma como vemos e vivenciamos os emblemáticos morros recifenses

Em um movimento ambicioso de promover mais que apenas esporte, Recife se prepara para uma corrida de rua que se propõe a ser um marco de integração e valorização cultural. Agendada para 25 de novembro, a Corrida dos Morros do Recife visa conectar morros e outras regiões da cidade, celebrando a cultura local, impulsionando a economia e, sobretudo, combatendo desigualdades.

Realizada pela Prefeitura do Recife, o lançamento aconteceu na tarde desta terça-feira (03).

O prefeito João Campos (PSB) enfatizou a importância do projeto. “Quantos eventos esportivos oficiais vocês viram ocorrer nessas áreas de morro? Precisamos garantir o acesso ao esporte e lutar pela equidade. Queremos que mais recifenses reconheçam e valorizem os morros. E, sem dúvidas, o esporte é uma ferramenta poderosa para essa integração”, disse.

“É um evento valioso não apenas pela experiência única, mas também por fomentar e movimentar a economia dos bairros que se localizam nos morros incluídos no percurso da corrida”, disse o secretário de Esporte do Recife, Rodrigo Coutinho.

O percurso desafiador terá início e término no Morro da Conceição, passando pelo Alto da Foice, Alto José Bonifácio, Córrego do Ouro e Córrego do Euclides. Com distâncias de dois e cinco quilômetros, os corredores enfrentarão subidas e descidas intensas, adicionando complexidade à competição. Espera-se a adesão de 1000 corredores.

Em um aceno inclusivo, haverá largada exclusiva para pessoas com deficiência e também com o Trantorno do Espectro Autista (TEA), com benefício de inscrição, organizadas pelo Instituto do Autismo.

Além do caráter esportivo e cultural, o evento tem uma pegada social marcante. Diretrizes do projeto incluem a contratação de profissionais das comunidades envolvidas, doação de tênis e alimentos na retirada dos kits e oferta de 45 cortesias para membros das comunidades.

