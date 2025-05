Prefeito pró-UE de Varsóvia vence 1º turno da eleição presidencial na Polônia

A- A+

O prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, um político pró-UE, obteve uma vitória apertada no primeiro turno das eleições presidenciais da Polônia no domingo e enfrentará o nacionalista Karol Nawrocki no segundo turno, segundo resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

O segundo turno, em 1º de junho, será decisivo para o futuro da Polônia, membro da UE e da Otan, já que o presidente tem um importante poder de veto.

Trzaskowski, candidato da Coalizão Cívica (PO), recebeu 31,36% dos votos contra 29,54% de Nawrocki, informou a Comissão Eleitoral.



Os dois candidatos de extrema direita somaram 21,15% dos votos.

Se Trzaskowski conseguir vencer o segundo turno, o resultado teria um impacto positivo para o governo do primeiro-ministro Donald Tusk, um ex-líder da UE que viu muitas de suas iniciativas frustradas pelo atual presidente, o conservador Andrzej Duda.

Contudo, uma vitória de Nawrocki, um historiador que se declara admirador de Donald Trump e é apoiado pela oposição nacionalista Lei e Justiça (PiS), poderia provocar, segundo analistas, a convocação de novas eleições parlamentares para formar um novo Executivo.

A campanha foi dominada por questões de política internacional e o lugar que a Polônia deve ocupar entre a União Europeia e os Estados Unidos, cuja aliança parece mais questionada do que nunca durante o segundo mandato de Trump.

Agora, a incógnita está em saber se os eleitores da extrema direita vão apoiar Nawrocki no segundo turno, em uma eleição que teve taxa de participação de 67% no primeiro turno.

