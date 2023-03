A- A+

Tubarão Prefeitos da RMR e governadora se reúnem para tratar de ações envolvendo incidentes com tubarão Estado promoverá concurso público para recompor quadro do Corpo de Bombeiros, enquanto municípios aumentarão efetivo de guardas municipais

Prefeitos dos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) se encontraram, nesta terça (7), no Palácio do Campo das Princesas, com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), para tratar de ações de conscientização da população sobre os riscos de incidentes com tubarão na área litorânea, reforçando o monitoramento, com cooperação técnica e científica, das áreas de maior perigo.

Na quinta-feira (9), o governo marcará nova reunião com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), pesquisadores, representantes dos ministérios da Pesca e de Ciência, Tecnologia e Inovação, além dos gestores das cidades litorâneas para definir novas medidas.



“São ações coletivas. O problema é metropolitano. Nos últimos três anos, os ataques ficaram concentrados em Olinda e Jaboatão. Há necessidade de uma articulação, com cada ente fazendo sua parte. Reivindicamos o incremento da presença dos bombeiros nos postos da orla do Recife, principalmente aos fins de semana, quando a concentração de banhista é maior, fazendo eventuais salvamentos se necessário”, afirmou o prefeito do Recife, João Campos.

“Já neste fim de semana, acrescentaremos ações de orientações sobre os pontos adequados de tomar banho, melhores horários e condições da água. Teremos várias pessoas da Prefeitura para orientar, evitando criar um estado geral de pânico ou uma situação de imprudência”, completou.



O prefeito de Olinda, Professor Lupércio, destacou qual área na cidade requer maior atenção. "Temos quase nove quilômetros de praia, sem problemas com ataques de tubarão, com exceção da parte de Del Chifre, onde teve o último incidente. Vamos intensificar, com a guarda municipal e bombeiros, os cuidados com o banho e a prática de surf neste local", informou.



De acordo com o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, o município criará um grupo específico de guardas municipais para atuação nas praias. “Vamos instituir uma guarda civil municipal para aumentar a fiscalização na orla. Em seguida, nós criaremos uma guarda que tratará especificamente do assunto, um grupo de guarda-vidas, tendo mais 40 profissionais. O governo se prontificou de treiná-los para, após conclusão do curso, já partirem para trabalhar no município. A ideia é um processo seletivo ou uma contratação temporária. O que for mais rápido”, declarou.



No âmbito estadual, Raquel Lyra pretende realizar concursos públicos para recompor o quadro do Corpo de Bombeiros.

"A falta de efetivo atinge Pernambuco há muito tempo. Estudamos a recomposição dos quadros, mas a gente não consegue suprir isso de imediato. A gente vai, sim, abrir concursos novos, mas o que a gente precisa também é do apoio dos municípios para cumprirem seu papel, com o apoio das universidades. Trabalhamos para que haja a conscientização da população que utiliza as praias. Já temos um mapeamento de áreas críticas em que não se pode tomar banho, além dos decretos municipais e estaduais”, frisou.

