SAÚDE Prefeitura realiza Ação Integrada de Assistência Social e Saúde no Bairro do Recife Iniciativa ocorre neste sábado (10) e domingo (11), com atendimentos na Rua do Brum e oferta de serviços de saúde

A Prefeitura do Recife (PCR) realizará mais uma Ação Integrada de Abordagem Social, neste sábado (10) e no domingo (11), levando cuidado, acolhimento e serviços essenciais diretamente às ruas do Bairro do Recife, na área central da cidade.

A iniciativa ocorre das 8h às 17h, na Rua do Brum.

A ação é um fruto que surgiu da parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), por meio da Abordagem Social e da Política sobre Drogas, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) e a Secretaria de Articulação Política e Social (Seops), reforçando o trabalho intersetorial no cuidado com a população em situação de rua.

Na perspectiva da abordagem social, a atuação é feita pelo programa Recife Acolhe, com equipes realizando escuta qualificada e atendimento individualizado.

São oferecidos serviços como: higienização e banho em trailer móvel, corte de cabelo, closet social para escolha de roupas, distribuição de kit lanche e água, bem como encaminhamentos para serviços de acolhimento e para a rede socioassistencial, de acordo com as necessidades identificadas.

As ações da Política sobre Drogas são desenvolvidas pelo programa "Novos Horizontes", com foco principal no acolhimento, cuidado e redução de danos aos usuários de drogas e àqueles em situação de vulnerabilidade social.

As equipes realizam atendimentos personalizados e organizam os encaminhamentos para as redes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Essas ações contribuem para o fortalecimento do acesso a serviços essenciais, para o estímulo ao autocuidado e para a melhoria do bem-estar físico, emocional e social das pessoas atendidas. Foto: Douglas Fagner/PCR

Na área da saúde, os atendimentos são realizados pelo Consultório na Rua, garantindo acesso a cuidados básicos e acompanhamento contínuo.

De acordo com a secretária em exercício de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Edivania Arcanjo, a iniciativa fortalece a presença do poder público nos territórios e amplia o acesso aos direitos básicos.

“Essa ação integrada da Prefeitura do Recife reforça o cuidado com a população em situação de rua, garantindo acolhimento, escuta qualificada e acesso a serviços essenciais de forma articulada. A proposta é manter as atividades de forma contínua, aos finais de semana, ampliando gradativamente os locais de atuação, que serão divulgados em breve”, destacou.

A população contará ainda com atendimento de enfermagem e psicologia, aferição de pressão arterial, realização de curativos, retirada de pontos, inserção de implante subdérmico, além do acolhimento por assistentes sociais, com encaminhamentos e agendamentos para dar continuidade ao cuidado.

