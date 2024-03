A- A+

OBRAS Prefeitura adia obras de requalificação da rua do Lazer para final do ano Novo prazo foi decidido em conjunto com a Universidade Católica de Pernambuco e comerciantes locais

As obras de requalificação e pedestrianização da rua Bernado Guimarães, mais conhecida como rua do Lazer, localizada no bairro da Boa Vista, foram adiadas para o final deste ano.

A medida foi aprovada nesta quarta-feira (13), durante reunião conjunta realizada entre a Conviva - Feiras e Mercados do Recife, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Câmara Municipal do Recife e representantes dos 42 permissionários que operam os equipamentos de alimentação na via.

A rua faz parte do quarteirão que abriga o campi da Unicap. Ao longo dos anos, o local se tornou um ponto fixo de diversos restaurantes e estabelecimentos comerciais, recebendo, inclusive, atividades universitárias como feiras e exposições.

Mesmo já sendo uma via exclusiva para pedestres, as calçadas não possuem nivelamento e a avenida tem chão feito de paralelepípedo, com buracos e desníveis, o que reduz a acessibilidade.

Quando anunciada, a proposta provocou revolta dos comerciantes, que ficariam sem ponto fixo de vendas durante o período letivo, epóca de maior lucro. No projeto incial, eles deveriam deixar o local até o dia 15 de março para o andamento das obras, planejadas para durar oito meses.

“Após conversa entre as partes, chegamos à conclusão de que a chegada do período chuvoso e a movimentação na universidade em plena atividade do semestre de aulas seriam motivos para esse adiamento”, explicou o diretor-presidente da Conviva, Gabriel Leitão.

Requalificação

O serviço prevê um novo pavimento para a rua, além do nivelamento deste com os passeios - o que deixará a via totalmente pedestrianizada. Também será instalado um novo sistema de iluminação no local, no trecho que vai da Rua Bispo Cardoso Ayres até a Rua Afonso Pena.

“Trata-se de uma intervenção necessária e importante para o local. Os permissionários da rua do Lazer receberão, de forma gratuita, novas e modernas estruturas definitivas para operar seus comércios. Além disso, com a requalificação e a pedestrianização, a via ficará ainda mais acessível e atrativa para o público”, destacou Gabriel Leitão.

