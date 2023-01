A- A+

Se é quer prévia de Carnaval de graça que você quer, confira! O Recife tem mais de 50 eventos carnavalescos gratuitos até a quinta-feira da semana prévia - a folia na capital pernambucana começa oficialmente na Sexta-feira pré, que este ano será no dia 17 de fevereiro.



A lista das prévias gratuitas foi divulgada pela Prefeitura do Recife neste sábado (21), e a programação começa já nesta segunda-feira (23). Há acertos de Marcha, concursos, Terças Negras especiais de Carnaval, ensaios de maracatus de baque virado, encontro de Afoxés, festivais de música. [Confira a programação completa ao fim do texto]



Abrindo a temporada gratuita oficial, no Pátio de São Pedro, na região central do Recife, ocorre, já nesta segunda, o Concurso de Porta-estandarte, Porta-Flabelo, Mestre Sala e Porta Bandeira a partir das 18h. Os desfiles serão animados pela Orquestra do Maestro Edson Rodrigues, pelo Boi Mimoso da Bomba do Hemetério e pelo Bloco de Samba Bole Bole.





Para quem quer ouvir a potência do baque dos maracatus, na segunda também haverá o primeiro ensaio de Nações de Maracatu na sede do Encanto da Alegria, que se prepara para o Carnaval de 2023 com o tema “Em Terra Nagô reina o trovão de Xangô”. O evento, aberto ao público, está previsto para começar às 18h, na rua Coremas, 40, na Mangabeira, Zona Norte da cidade.



O ensaio será o primeiro dos 15 encontros abertos que irão acontecer para a grande apoteose do Tumaraca, espetáculo que reunirá 13 Nações e cerca de 700 batuqueiros no Marco Zero, no dia 16 de fevereiro, quinta-feira da semana pré-Carnavalesca e grande Abre-Alas do Carnaval do Recife 2023.



Até lá, acontecerão 11 ensaios nas comunidades, três ensaios conjuntos na Rua da Moeda, além do ensaio geral no Marco Zero, epicentro do Carnaval recifense.



Inclusivo, a folia contará com o Carnaval Sem Barreiras, destinado a pessoas com deficiência e que fará folia na Praia de Boa Viagem no dia 3 de fevereiro. O público acima de 60 poderá curtir o Baile Municipal da Pessoa Idosa, no Classic Hall, no dia 14 de fevereiro e a população LGBTQIA+ fará sua festa própria na rua da Moeda com o Palco da Diversidade no dia 16 de fevereiro, data quando o Bloco Nem Com Uma Flor também sai às ruas do Bairro do Recife pregando o amor e o fim da violência contra as mulheres.



Confira a programação completa

Prévias gratuitas do Carnaval 2023 no Recife by Folha de Pernambuco on Scribd

